نجل قمر يخطف الأنظار بجماله في أحدث ظهور له معها

شاركت الفنانة اللبنانية قمر جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بمقطع ظهر من خلاله نجلها داخل سيارتها وكان يحكي لها ما شاهده، وعلقت علي المقطع الذي نشرته وقالت "يحميلي ياك يا روح القلب، ومن شر حاسد إذا حسد، جيمي" وأضافت "اللهم إكفني شر خلقك وشر كلامهم واحفظني من غيبتهم ونميمتهم، ربي من أراد بي شراً فرد كيده في نحره وأشغله في نفسه"، وتابعت "يا رب أبعد عني أصحاب القلوب السوداء والحاقدين أنا وكل من قال آمين".

يشار إلي ان الفنانة قمر اللبنانية كانت من أكثر الفنانات اللبنانيات المثيرات للجدل ودخلت في العديد من الخلافات مع بعض نجوم الفن، ودائما ما تثير الجدل بالكثير من الصور والمقاطع المصورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتتعرض لهجوم عنيف من قبل رواد مواقع التواصل.

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