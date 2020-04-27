قطونيل توقف إعلان ميس حمدان بعد حملة انتقادات قاسية



بعد اعتراض المشاهدين على إعلان قطونيل للملابس الداخلية الذي قدمته الممثلة ميس حمدان، ووصفه بالإعلان الوقح الذي يستفز مشاعر المشاهد في الفضيل، قرر مجلس إدارة مجموعة قطونيل، وقف إعلان الشركة، بعد أن وصلته مطالبات رسمية من البرلمان بعدم عرضه.



وقال باسل سماقية رئيس مجلس إدارة قطونيل، إن المجموعة قررت وقف عرض الإعلان على الشاشات المصرية بدءاً من اليوم، نزولاً عند رغبة المواطنين، مشيراً إلى تلقيه ردود الفعل حول الإعلان جرى مناقشتها فى اجتماع مجلس إدارة المجموعة التي قررت وقف الإعلان.

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وأضاف سماقية فى بيان للمجموعة، أن هناك 3 بدائل أخرى للإعلان وهي إعلانات جاهزة يجري المفاضلة فيما بينها الآن، لافتاً إلى تقديره لقرارات المجلس الأعلى للإعلام المرتقب اليوم.



وكان الإعلان الذي انطلق بثه قبل ايام قد أثار ردود فعل غاضبة، حيث ظهرت فيه ميس حمدان وهي تتغزل بملابس ابن الجيران الداخلية، ما أثار حملة انتقادات واسعة ضدها.