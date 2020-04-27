رامز في الحجر الصحي.. هل أصيب بكورنا أثناء تصوير برنامجه في دبي؟

يقضي الفنان رامز جلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم داخل الحجر الصحي، وذلك بعد أن عاد من دولة الإمارات حيث كان يقوم بتصوير برنامجه الجديد رامز مجنون رسمي الذي يخوض به الموسم الرمضاني الجاري، وعاد يوم الثلاثاء الماض قبل حلول شهر رمضان الكريم، علي أحد رحلات مصر للطيران الإستثنائية .

اقرئي ايضا : ياسمين صبري عن سبب ارتباطها بابو هشيمة :"سيد الرجالة"

وعندما عاد رامز جلال إلي مطار القاهرة تم وضعه في الحجر الصحي بأحد الفنادق الكبري ومن المقرر أن يعود إلي منزلة إذا ثبت أن تحليلاته سلبية بعد 14 يوما من تاريخ تواجده بالحجر الصحي.

Advertisements

يشار إلى ان الفنان رامز جلال قد ظهر معه في اولى حلقات برنامجه الفنانة غادة عادل والتي أثارت إتياء الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومجموعة كبيرة ممن شاهدوا الحلقة وأكدوا أن رامز هذا العام أخفق بشكل كبير ووصل لمرحلة خطيرة في برامج المقالب وهذا سيعرضه لأزمات كبيرة وليس كما يعتقد النجاح والشهرة .

وكانت الفنانة فيفي عبده خرجت وأعلنت خلال الأيام الماضية إنها تستعد لمقاضاة رامز جلال بعد الضرر الذي وقع عليها من المشاركة ف برامج المقالب التي يقدمها.

اقرئي ايضا : سخرية وانتقادات ليوسف الشريف بسبب هذا المشهد في مسلسل النهاية