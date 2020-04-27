ماذا قالت ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة بعد ظهورها مع رامز جلال

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة تويتر بصورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وذلك بعد أن ظهرت خلال الساعات الماضية في حلقة برنامج رامز مجنون رسمي، حيث تلقت ياسمين صبري سؤالا من رامز جلال عن سبب حبها لأحمد أبو هشيمة .

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وردت ياسمين داخل الحلقة وقالت أنه سببا في ضحكتها دائما، وهذا ما تسبب في شن حملة من السخرية عليها علي مواقع التواصل الإجتماعي، لتعلق علي الصورة وتقول سيد الرجالة في رد منها عن سبب ارتباطها به.

يشار إلي أن الفنانة ياسمين صبري قد أعلنت زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة منذ عدة أيام قبل حلول شهر رمضان الكريم، وكانت تنشغل وقتها في تصوير مسلسلها الجديد " فرصه تانية " الذي يعرض حاليا عبر الفضائيات ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم أحمد مجدي ونهال عنبر وأيتن عامر وهبه مجدي وسارة الشامي وإدوارد وأشرف زكي وإخراج مرقس عادل، وقد شن ضدها أيضا حملة من السخرية بسبب بعض المشاهد التي تواجد بها الكثير من الأخطاء .

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