وائل الإبراشي يطالب بوقف برنامج رامز جلال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجم الإعلامي المصري وائل الإبراشي برنامج رامز جلال الجديد، والذي يحمل اسم “رامز مجنون رسمي”، وينتمي لنوعية برامج المقالب.

الإبراشي أكد أن برامج المقالب خرجت عن المألوف وعمّا اعتاده الشعب المصري من برامج مثل ‏‏”الكاميرا الخفية” التي كانت تسلي الناس دون إهانتهم.‏

وأضاف، خلال برنامجه “التاسعة” على القناة الأولى المصرية، أن ظهور الفنانة غادة عادل في الحلقة الأولى كان مهينًا، خاصة بعد وصفها لنفسها بأوصاف غير مقبولة.‏

Advertisements

الإعلامي المصري أكد أيضا أنه هذه البرامج أكسبت الأطفال سلوكيات غير سوية، وعلمتهم تدبير المكائد بصورة مؤذية.‏

الإبراشي طالب بوقف هذه النوعية، مؤكدا أن الأجور الخيالية التي يتقاضاها الفنان من أجل الظهور في هذه النوعية ‏من البرامج فهي لا توازي مهما بلغت قيمتها ما ينتقص من قيمته الفنية لدى جمهوره.‏

وتقوم فكرة برنامج “رامز مجنون رسمي” على ظهور رامز جلال لضحاياه بشخصيته الحقيقية لكن بعد أن يُقيّد الضيف في كرسي متحرك يطيح بهم في الهواء عدة مرات، وحلت الفنانة غادة عادل ضيفة على أولى حلقات البرنامج، وخلال المقلب استعطفت غادة عادل، رامز جلال أكثر من مرة حتى يفك قيودها.

ويستضيف رامز جلال هذا العام عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم: ياسمين صبري، وعلي معلول، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمود كهربا، وبدرية طلبة، وريهام عبد الغفور، وبسمة، ونبيلة عبيد، وفيفي عبده، وباسم ياخور، ومحيي إسماعيل، وطارق حامد، وعبدالباسط حمودة، وأروى جودة، وحمو بيكا، وحسن شاكوش، وحمدي الميرغني، وعبد الله بالخير، وحسن عسيري، وأبو المعاطي زكي.