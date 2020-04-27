بعد تصدر «أم هارون» لحياة الفهد التريند.. مخرج المسلسل: تحيا مصر وفنانيها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد تصدر مسلسل “أم هارون” بطولة الفنانة الكويتية حياة الفهد التريند على موقع “تويتر” في عدد من الدول العربية، احتفل مخرج المسلسل المخرج المصري محمد العدل بهذا النجاح بمنشور، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”.

المخرج المصري كتب: “أنا أخرجت السنة دي مسلسل كويتي.. أنا عارف طبعا ان احنا كمصريين عموما مش بنتابع أعمال خليجية.. أنا نفسي قبل ما اعمل المسلسل مكنتش اتفرجت على أي مسلسل خليجي”.

وأضاف: “بس أحب اعرفكم أن اخوكم مسلسله تريند رقم 1 في خمس دول عربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان ودي حاجة عمرها ما حصلت في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية.. تحيا مصر وفنانيها”.

Advertisements

المخرج المصري تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من متابعيه، إلا أنه تلقى هجوم من بعض الجمهور الجليجي،والذين اعتبروا كلامه تقليل من شأن نجوم الخليج.

ومسلسل “أم هارون” بطولة حياة الفهد، محمد العيدروسي، أحمد الجسمي، فخرية خميس، عبدالمحسن النمر، فاطمة الصفي، فؤاد علي، محمد العلوي، روان مهدي، آلاء الهندي، نواف نجم، فرح الصراف، إلهام علي، آلاء شاكر، ماجد الجسمي، وأمل محمد، وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل في حقبة زمنية مهمة بمنطقة الخليج، والتي شهدت تنوعا في الأديان السماوية، حيث كان يعتنق بعض الخليجيين للديانة المسيحية، والديانة اليهودية، وتلعب حياة الفهد دور امرأة يهودية تعاني الكثير من المتاعب بسبب ديانتها.