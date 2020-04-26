فن ومشاهير

ياسمين صبري في ردّ غير متوقع عن أحمد أبو هشيمة

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Patricia 0 تبليغ

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Apr 26, 2020

شاركت الممثلة ياسمين صبري عبر حسابها على انستغرام بصورة لها تجمعها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من عقد قرانهما، وعلقت على الصورة قائلة: “سيد الرجال”، مع علامة قلب.

أتت الصورة بعد دقائق من انتهاء حلقة ياسمين صبري التي عرضت اليوم مع رامز جلال في برنامجه “رامز مجنون رسمي”، ، حيث تصدرت التريند عقب ردها على سؤال ما الذي أعجبها بـ أحمد أبو هشيمة “جدعنته أو وسامته”؟ قالت ياسمين “بضحكني”.

نذكر ان ياسمين صبري تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل “فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي وغيرهم.

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