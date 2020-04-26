ياسمين صبري مرعوبة وتكشف سر حبها لأحمد أبو هشيمة في "رامز مجنون رسمي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري في برنامج "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر والقائم على إيقاع ضحاياه في المقلب، سر حبها لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وقالت الفنانة ياسمين صبري، خلال جلوسها على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياتها الشخصية وتقدمه الإعلامية "أروى" قبل بداية المقلب حيث تحدثت عن سبب إعجابها بأبو هشيمة.

قالت ياسمين :"بحبه علشان بيضحكي وبيدلعني بيقولي يا ياسمنتي"، مشيرة إلى أن هذه أهم ما يميزه وأحبته من أول لقاء جمعهما.

بعدها بدأت أسئلة البرنامج الحواري المتضمن عدة فقرات، وخلال فقرة عرض صور بعض الشخصيات خرج رامز من صورته بشكل أرعب ياسمين الجالسة دون قدرة على الحراك ليكون في مواجهتها وجها لوجه.

بعد ذلك قام رامز باستكمال برنامجه عبر تلوين شعر ياسمين ثم تدويرها في الهواء بشكل مخيف ومرعب جعلها تصرخ بشكل هستيري ثم أغرقها بالمياه وكهربها.

وحاولت ياسمين أن تتوسل إلى رامز بحيلة الدخول للحمام لكن رامز لم يستجب لها وظل يمارس هوايته في إرعابها وقال: "هجبلك الحمام لحد عندك"، ثم واصل تدويرها في الكرسي وهي مقيدة وأجبرها على خلع خاتم زواجها.

ولم يجد رامز صعوبة في إجبارها على مدحه حيث سارعت ورددت: "رامز جلال نجم اليوتوب ده واد ذكي وكمان محبوب، وأقسم بالله هسمع الكلام.. ورامز دي بيه والله يخليك نزلني".

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لكن رامز واصل إرعابها حيث أخرج لها ثعبانا وبعض الحيوانات المخيفة، وهنا لجأت صبري للصراخ والاستنجاد بزوجها أحمد وقالت له "لو سمحت تعالا أنقذني".

ومع اقتراب نهاية البرنامج ظنت ياسمين أنها نجت من المقلب وقال لها رامز "سامحيني على كل اللي عملته" ولم يكد ينتهي حتى أوقع ياسمين في بركة مياه ليزيد رعبها وتقول "مش واثقة فيك".

يُذكر أن رامز عاد منذ أيام قادماً من دبي، وذلك بعد فتح رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، حيث كان متواجدا في دبي على مدار الأشهر الطويلة الماضية، لانشغاله بتصوير حلقات برنامجه هناك، وفور عودة رامز إلى القاهرة تم وضعه في الحجر الصحي بأحد فنادق أكتوبر على أن يتواجد هناك لمدة 14 يوما.

وينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمي"، الذي يجمعه بالنجمة غادة عادل وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعود للتصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة.

وكان آخر أعمال الفنان رامز جلال فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.