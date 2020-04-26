أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يتبادلان الغزل مجددا بسبب معجبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاد الفنان أحمد العوضي ليتبادل عبارات الحب والغزل مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مستغلًا منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليعلق من خلاله عنها وعن دورها في مسلسلها "ونحب تاني ليه"، والذي يعرض في سباق دراما رمضان، ليثار الجدل من جديد حول قصة ارتباطهما واقتراب موعد زفافهما من عدمه.

وكانت إحدى المعجبات بـ"ياسمين عبد العزيز" كتبت عبر صفحتها منشورا تمتدحها فيه وقالت:"بالرغم إني مكنتش متابعة حلقة إمبارح، بس النهارده أحب أوجه شكر وتحية لياسمين عبد العزيز".

وتابعت: "الوحيدة اللي لا قرفتنا بباروكة بشعة ولا شفايف منفوخة، مش عارفة تتكلم منها ولا سنان فاقعة البياض ولا مناخير معمولة عند خراط، ولا كيلو بوتوكس وفيلرز تخفي ملامحها وتشل تعبيراتها، ولا رموش زي تندات قبنوري".

وأضافت :"جمالها قمة في الرقي والبساطة، تمثيلها طبيعي وتلقائي ومحترف وبتعرف تلبس اللي يناسبها ويناسب أدوارها وتعرف تطلع من غير مكياچ في أي مشهد بكل ثقة، دي اللي يتقال لها استمري في اللي أنتي بتعمليه، أنتي موهوبة وحلوة مش محتاجة تعملي كل اللي بيعملوه غيرك خالص، وصلت بعد سنين من الأعمال الحلوة، خطوة خطوة مش صعود مفاجئ ومفروض علينا كفنانة ومشتريه النجاح بفلوس، الله يعيننا عاللي بنشوفه من غيرها، المفروض تتكسفوا والله".

وأعاد العوضي نشر البوست عبر صفحته الشخصية وكتب فوقه "ملكتي"، لترد عليه ياسمين بقولها: "أنت حياتي"، ليتفاعل بعدها عدد كبير من معجبيهما.

وتفاعل الجمهور مع بوست العوضي، حيث علقت إحدى الفتيات: "ياسمين دي قمر بجد شكلًا ومضمونًا"، وعلق آخر:" كلام جميل لفنانة جميلة تستحق كل التقدير والاحترام وكل أعمالها تحظى بإعجاب واحترام جميع المشاهدين".

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وأضافت أخرى:" حبيبتي طبيعية جدًا شكلًا وتمثيلًا، برافو ياسمين"، فيما عبر آخر عن إعجابه بالثنائي داعيًا لهما قائلا :"ربنا يحلي أيامكم ويجمعكم على خير".

وأبدت متابعة إعجابها بمسلسل ياسمين، قائلة : "حضرتك الأصل، المسلسل شكله رائع، وحضرتك قمر جدًا ما شاء الله فظيعة، بحبك".

وكانت خلافات كبيرة شهدتها منصات التواصل الاجتماعي بين ياسمين وشقيقها الفنان المصري الشاب وائل عبد العزيز، بعد أن اعترف الثنائي "ياسمين والعوضي" بقصة حبهما بشكل رسمي، إذْ عارض زواجها منه رغم دعمه لها سابقًا.

ودافع وقتها وائل عبد العزيز عن نفسه وردّ على الاتهامات التي وجهها له أحمد العوضي بالفشل، منكرًا إنفاق شقيقته ياسمين عليه، وتناول في منشور له عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" الحديث عن دخوله مجال الفن وموهبته التي أثبتها بمجهوده وليس بمساعدة شقيقته، إلا أنه لاحقًا قام بحذف منشوره بعد تفاعل الكثير معه وتلقيه الكثير من الهجوم بسبب فضحه لشقيقته.

وتصدر العوضي خلال اليومين الماضيين موقع التغريدات القصيرة تويتر، وسط احتفاء من الجمهور بأدائه لشخصية هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار" الذي يخوض سباق دراما رمضان.