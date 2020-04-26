محمد رمضان يتعرض للسخرية بسبب مشهد الوفاة والدفن في مسلسل "البرنس"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار مشهد الدفن في ثالث حلقات مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان ويعرض خلال السباق الرمضاني الحالي، موجة كبيرة من السخرية على منصات السوشال ميديا.

ويرى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن "رمضان" يُكرر نفس المشهد في مسلسلاته بذات الطريقة، للسنة الثالثة على التوالي، حيث كتب شخص عبر "فيس بوك": "النهارده 3 رمضان زي كل سنة يعيد عليكم وعلينا الأيام بخير هيدفن أبوه".

وعلق آخر: "مجبهوش وهو بيدفن أبوه كنوع من أنواع التغير"، وقال ثالث: "تقريبًا نفس السيناريوهات".

وتحدث شخص يدعى "محمد رمضان" عن الأمر قائلا: "لا وإيه، مرة من غير شعر، ومرة من غير شنب، بس المرة دي الاتنين مع بعض بينوع عشان الملل يا جدعان في إيه الله".

وفي تعليق آخر: "عين الحقيقة.. زى مسرقت فلم المولد وجسدت قلب الأسد، وزي ما سرقت مشهد النهاية من فيلم الإرهابي في مشهد نهاية حبيشة أنت المرادي بتسرق على كبير، فيلم دكان شحاتة وصراع الإخوة على الميراث بعد وفاة الأب".

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وتابع "محمود" عبر صفحته على "فيس بوك" : "حرفيًا مع تغيير بعض التفاصيل.. إزاي فنان المفروض إنه محترف في مهنته يقدم نفس الفكرة في كل مسلسلاته"، وعلق آخر: "الله يرحمك يا حج حامد".

وتوفي الفنان عبدالعزيز مخيون (الأسطى حامد البرنس) والد محمد رمضان في مسلسل "البرنس"، في فراشه، وسط صرخات من أبنائه وزوجاته.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته محمد رمضان ويعمل سمكريا في ورشة والده ويجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

يذكر أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.