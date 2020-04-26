برنامج "رامز مجنون رسمي" متهم بالفبركة بسبب بنطال ياسمين صبري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدث الفنان المصري رامز جلال هذا العام ضجة بعد عرض برنامجه "رامز مجنون رسمي"، والذي حوّل فيه ضيوفه إلى مادة ساخرة أطلق ضدهم عبارات غير مناسبة ووصفهم بألقاب اعتبرها البعض مؤذية.

ويستغل رامز جلال في برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي" حضور الفنان لصب الشتائم عليه، ويقوم بعد ظهوره من دون أقنعته المعتادة في كل عام بتعذيب ضيوفه ممارساً عليهم شكلا من أشكال السّادية، والضيف مكبل على كرسي الاعتراف الذي يقلب رأساً على عقب ويدور بشكل جنوني.

ويحاول جلال خلال برنامجه بتهديد ضيوفه بعدة أنواع من العنف الذي سيمارسه عليهم إذا لم يرضخ له ويردد ما يقول "رامز نجم اليوتيوب"، وعندما ينزل الضيف من على الكرسي يقع في المياه أثناء خروجه من الاستوديو.

المتابعون عبروا عن سخطهم تجاه برنامج "رامز مجنون رسمي" عبر "تويتر"، واعتبروا أن النجم المصري رامز جلال تخطى كل الحدود هذا العام، وحوّل معاناة الضيف أمامه لمسألة ساخرة وكوميدية كما يعتبرها.

البعض علق على ظهور الضيوف بملابس اعتيادية، وكأنهم يعلمون مسبقاً بما سيحل بهم، خصوصاً أن ضيفته الأخيرة الفنانة المصرية ياسمين صبري ظهرت ببنطال خامته مقاومة للمياه، ومكياج خفيف جداً مقارنة مع إطلالات النجمة المصرية المعتادة.

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والمتابع لمقابلات النجمة ياسمين صبري السابقة، يلاحظ حرصها الدائم على ظهورها بفساتين، ومكياج مناسب للقاءات التلفزيونية كما تهتم بتسريحتها بشكل لافت.

وإذا صح أمر الاتفاق مسبقاً مع الضيف، فمما لا شك فيه أن الملام الأول هو الضيف الذي يقبل الظهور بهذا الشكل.

وبدأ المتابعون يطالبون بإيقاف برنامج "رامز مجنون رسمي". وكذلك قدم بعض المحامين المصريين بلاغات ضد رامز جلال، داعين لتوقيفه عن الشاشة مثل المحامي المصري عمرو عبد السلام الذي تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، متهماً النجم المصري بالتحريض على العنف بشكل واضح من خلال المقالب التي ينفذها في ضيوفه.

وعلى صعيد آخر، انتقد بعض المتابعين لبرنامج "رامز مجنون رسمي" الكلمات الشعبية التي يطلقها رامز جلال على ضيوفه قبل بدء المقلب، والتي اعتبروها تنمرا واضحا على الضيف.