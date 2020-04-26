أول موقف من ياسمين صبري تجاه أبو هشيمة بعد مقلب "رامز مجنون رسمي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنانة المصرية ياسمين صبري، شعرت أن المقلب الذي نفذه فيها مواطنها الفنان رامز جلال، في حلقة برنامج "رامز مجنون رسمي"، سوف يغضب زوجها أحمد أبو هشيمة، فقررت تخفيف حدة الموقف ومصالحته.

وأثارت حلقة ياسمين صبري مع رامز جلال، ردود فعل واسعة من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن رامز تطرق لزاوجها من أبو هشيمة، وتخطى حدوده في بعض الأحيان بمغازلة الفنانة المصرية وقيامه بخلع خاتم زواجها، وذلك بحسب المعلقين.

ومن جانبها، نشرت ياسمين صورة لها مع زوجها، من عقد القران، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "سيد الرجال".

وجاءت الصورة بعد دقائق قليلة من عرض "المقلب" على فضائية "إم بي سي مصر"، وتصدرها "تريند" تويتر وسط تعليقات ساخرة منها ومن زوجها.

واعترفت ياسمين للفنانة أروى التي تقدم البرنامج قبل ظهور رامز جلال، بحبها لزوجها أبو هشيمة قبل الزواج، لافتة إلى أنه يستطيع رسم الابتسامة على وجهها، الأمر الذي سخر منه كثيرون، مؤكدين أن السبب الحقيقي لحبها له هو المال باعتباره من أغنى رجال الأعمال في مصر والشرق الأوسط.

وعاشت ياسمين صبري لحظات من الرعب، أثناء تقييدها في كرسي الاعتراف أمام رامز جلال، الذي تولى مهمة إرعابها بالحيوانات، مثل الثعبان، وهنا لجأت الفنانة للصراخ والاستنجاد بزوجها أحمد وقالت له "لو سمحت تعالا انقذني".

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وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، قد فاجأ الجميع بعقد قرانه على الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي كان قد خطبها رسميًا في منتصف مارس/آذار الماضي.

وعلم "فوشيا" من مصدر مقرب لأحمد أبو هشيمة، أن عقد القران أقيم في منزل أسرة الفنانة ياسمين صبري، بأجواء بسيطة حضرها أفراد الأسرتين وعدد بسيط للغاية من المقربين للعائلتين وسط أجواء احترازية والتزامًا بالتباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال المصدر إن الاحتفال كان بسيطًا ولكنه تميز بالأجواء الاحتفالية أيضًا بإحضار "تورتة" 5 أدوار والعديد من الورود التي تعبر عن الأجواء الخاصة بالأعراس وحفلات الزفاف.

يذكر أن ياسمين صبري تشارك في موسم دراما رمضان الجاي، بمسلسل "فرصة تانية"، بصحبة كوكبة من الفنانين منهم دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، ونهال عنبر وغيرهم، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.