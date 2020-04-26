غادة عبد الرازق تكسب أحمد السقا بعود كبريت.. والجوائز تثير التساؤلات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استضاف برنامج المسابقات "اغلب السقا" الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة النجمة اللبنانية رزان مغربي، مساء الأحد، الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، في ثالث حلقات البرنامج الرمضاني.

وكالعادة انتصر النجم أحمد السقا على منافسته في المسابقة غادة عبد الرازق، التي لم تكسبه إلا في جولة واحدة فقط بسبب عود كبريت، حيث كانت تلك الجولة عبارة عن مجموعة شموع وعود كبريت واحد فقط، على أن يفوز من يوقد عددا أكبر من الشموع بهذا العود.

ودخل النجمان في منافسة لمعرفة موسيقى الأفلام والمسلسلات ومن يتعرف على هذه الموسيقى يكون هو الفائز، وتفوق خلال هذه الفقرة النجم أحمد السقا على غادة عبد الرازق.

وسمح السقا لمنافسته غادة عبد الرازق بضربه بـ"القلم والبوكس"، ما جعل رواد التواصل الاجتماعي يفرحون فيه، لسيطرته التامة على كافة التحديات، وعدم استسهاله مع ضيوفه.

وأثارت فقرة توزيع جوائز البرنامج المُقدرة بـ100 ألف جنيه (6334 دولارا)، تساؤلات بعض الجمهور حول كيفية التواصل مع البرنامج وهو مسجل وليس مباشرا، وقال أحدهم: "هو إزاي الناس تتواصل مع برنامج اغلب السقا وهو مسجل ومش مباشر، لا وكمان رزان بتعلن كل يوم فايز.. حد فاهم حاجة؟".

Advertisements

وجدير بالذكر أن برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة منافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في كثير من المجالات غير المعتادة.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، إضافة لوجود مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه النجمة رزان مغربي.

وتبلغ الفنانة غادة عبدالرازق 54 سنة حيث إنها من مواليد القاهرة عام 1965، وحازت على شهرة واسعة بعد مشاركتها بمسلسل "الحاج متولي" مع الفنان نور الشريف عام 2001م، حيث كانت تؤدي دور الزوجة الثانية نعمة الله.