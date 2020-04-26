شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تعود إلى عملها وتصدم شخص بسيارتها فى ثالث حلقات "فرصة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت ملك – ياسمين صبرى - فى بداية الحلقة الثالثة من مسلسل "فرصة تانية"، بعد اختفائها من المستشفى فى الحلقة السابقة، وشاهدها مدحت – دياب – زوج شقيقتها مريم – هبة مجدى – واتصل عليه زوجته وأخبرها بأنه وجد ملك لتذهب مع والديهما ويعيدوا ملك إلى المستشفى مرة أخرى وبعد تلقى العلاج تعود إلى منزلها.

تسأل ملك شقيقتها مريم عن الفتاة التى قابلتها فى المستشفى ودخلت فى مشادة معها بسبب شخص يدعى ذياد، ولكن مريم ترفض الاجابة على هذا السؤال، بينما والد ووالدة ملك يحاولون اخفاء كل الأشياء التى لها علاقة بزياد حتى لا تتذكر ملك أى شىء عن علاقتهما ويتسبب ذلك فى انتكاسة بحالتها، ويخبر والد ملك، عبد الرحمن – محمد أبو داود – والد زياد بعدم تعرض ابنه لابنته ولا يتحدث معها فى أى من الأمور.

تعود ملك لعملها مرة أخرى بعد مساعدة صديقتها شيرين – سارة الشامى – لها فى التعرف على زملائها فى العمل وكافة التفاصيل ولكن مديرها فى العمل يكلفها بمهام ادارية حتى تعود إلى طبيعتها مرة أخرى، ويحاول زياد الوصول اليها ويذهب لها أمام عملها ولكنه لم يستطع مقابلتها، وأثناء عودة ملك من العمل تصدم شخص - عمر الشناى- كان يمر فى الطريق ويبدو أنه تعتمد الوقوف أمام سيارتها.

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"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



مسلسل فرصة تانية الحلقة 3