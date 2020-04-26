شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تسرق سيارة آسر ياسين و تواجهه فى الحلقة الثالثة من " بـ 100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل " بـ 100 وش"، بانتظار سكر " نيللى كريم"، عمر " آسر ياسين" أمام أحد أماكن السهر مع " حماده" إسلام إبراهيم، وتنجح سكر في سرقة سيارة عمر لبيعها، ويذهب عمر للقسم للإبلاغ بسرقة سيارته، وتبلغ "سكر" حمادة بمحاولة بيع السيارة من أجل تسديد فلوس فتحى " مصطفى درويش".

وفى المشهد الثانى يجد حمادة وسكر لاب توب عمر فى شنطة السيارة، ويكتشفوا حقيقه عمر وطرق نصبه، ليستيقظ عمر من النوم مسرعا بسبب اللاب توب ووقوعه في يد سكر، ويذهب لها إلى مكان منزلها يأخذ سيارته لكن سكر تقوم بمساومته إذا لم يأتي لها بفلوس الألماس الذى سرقهم منها سوف تقوم بفضحه من خلال فيديوهات النصب التي قام بها من على اللاب توب الذى بحوزتها.

وانتهت الحلقة بضحك عمر " آسر ياسين"، على والدته " سلوى محمد على" وإقناعها أنه تعرض لمشكلة كبيرة في العمل ويحتاج إلى أموال كثيرة، ثم يأخذ الفلوس واعطاءها لسكر لعدم فضحه.

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ويعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 7:45، مسلسل "بـ 100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.