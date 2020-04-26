شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة للأبطال الحقيقيين.. بيتر ميمى ينقل عن أحد قوات الصاعقة ملحمة "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المخرج بيتر ميمى مجموعة من الصور لأبطال الصاعقة المصرية، والمظلات، من حساب بعض من المقربين لشهيد الصاعقة المصرية، البطل أحمد المنسى، والذى يجسده أمير كرارة، فى مسلسل الاختيار للمخرج بيتر ميمى.



بيتر ميمي

ويشرح "البوست" العملية التى حدثت فى الحلقة الثالثة من المسلسل بحضور أبطال الصاعقة والمظلات، ورأفت صديق الشهيد، ومجموعة من أصدقاء الراحل.

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أفراد المظلات والصاعقة الحقيقيين



جنود الصاعقة والمظلات الحقيقيين

وتابع المخرج خلال "البوست": "النهاردة فى الحلقة 3 زى ما اتشرح فى الحلقة 2 أبطال المظلات قفز حر وتأمين دخول الصاعقة وقطع وعزل المزرعة من الخارج عن أى إمدادات أو دعم للتكفيريين، وأبطال الصاعقة داخلين يخلصوا على الرمم اللى فى المزرعة وعايزين واحد حي لابس حزام ناسف إيه اللى هيتم هنشوف مع بعض".

وأضاف بيتر ميمى: "لازم نشكر أبطال المظلات اللى نفذوا فعلى وأبطال الصاعقة اللى نفذوا فعلى، ونشكر الضباط وضباط الصف والجنود الأبطال اللى منهم تلاتة أربعة حاصلين على فرقة السيل وفرق أخرى، وشكراً ألف شكر للنقيب نجدى والظابط يوسف والجدعان، ألف شكر يا أبطال على تعبكم فى المسلسل وفى الحقيقة".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.