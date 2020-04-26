شكرا لقرائتكم خبر عن ابن توفيق الدقن يكذب عبدالباسط حمودة: مش ابن عمتى وعمرى ما شفته فى بيتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المستشار ماضى توفيق الدقن ابن الفنان الراحل توفيق الدقن ما ذكره عبدالباسط حمودة بأنه ابن شقيقه الفنان الكبير وأنه جمعتهما الكثير من المواقف.

وقال ماضى الدقن خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعليقا على ماذكره عبدالباسط حمودة خلال استضافته ببرنامج شيخ الحارة الذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدى :" معلومات كاذبة الأستاذ عبدالباسط ليس ابن أخت المرحوم الفنان توفيق الدقن أو كما ذكر أخ لوالدته وغير صحيح كل ما ذكره من مواقف تمادى خياله دون سبب واضح بها، وأنا شخصيا لم أره عندنا ولا تقابل مع والدى أبدا"

وتابع ماضى الدقن:" غير أنى قد علمت أن والدته من عائلة الدقن ، وأنا أنصحه أن ينظر إلى التجديد فيما يقدمه بدلاً من هذه الوقائع المغلوطة ، واذا كان كلامه صحيح يقول لنا هو ابن مين من العمات طبعا لن تكون هناك إجابة محدة مرة أخرى كلامه من وحى خياله وغير حقيقى"

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وكان الفنان عبدالباسط حمودة ظهر فى حلقة برنامج "شيخ الحارة"، وذكر أن الفنان الكبير توفيق الدقن خاله وأنه جمعته به العديد من المواقف، وأن الدقن طلب منه فى إحدى المرات أن يذهب ليغنى فى حفلة عيد ميلاد رانيا فريد شوقى عندما دعاه وحش الشاشة ، ولكن عبدالباسط سأل من الذى سيدفع له الحساب فأشار الدقن طبقا لما ذكره حمودة إلى أنه يريه أن يغنى مجاملة لخاله ولملك الترسو.

وتابع حمودة أنه لم يذهب لحفل عيد ميلاد ابنة وحش الشاشة لأنه "كان عنده شغل"، وقال:" فى اليوم التالى قابلنى خالى وضربنى علقة علشان ماروحتش"