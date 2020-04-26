شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يكشف عن كواليس تصوير مشاهده فى مسلسل الاختيار ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم آسر ياسين عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل "الاختيار" عن الشهيد أحمد المنسى، بطل الصاعقة المصرية، والذى يعرض حاليا على شاشة قناة ON، وحقق نجاحا كبيرا فى 3 أيام عرض فقط.













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ونشر آسر ياسين صورتين له بملابس الجيش المصرى، وعلق عليهما: "سعيد جدا بمشاركتى فى مسلسل الاختيار لصاحبى وأخويا الجدع أمير كرارة.. وشرف ليا أنى أمثل دور واحد من أبطال القوات المسلحة اللى ضحوا يحياتهم وخاطروا علشان أماننا وسلامنا.. تحية وتقدير لكل شهداء القوات المسلحة.. المنسى أسطورة الصاعقة المصرية".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.