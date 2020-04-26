شكرا لقرائتكم خبر عن عشان أبوه مات مش راضى عنه.. إدوارد يبكى بحرقة فى ثالث حلقات "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "البرنس"، الذى يعرض على قناتى dmc، و dmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، بانهيار "رضوان البرنس" الفنان محمد رمضان، بعد وفاة والده "حامد" عبد العزيز مخيون، وأقيم العزاء أسفل المنزل بالحارة الشعبية التى يقطنون فيها.

وتلقى محمد رمضان عزاء والده بجوار أشقائه، ولكن لم تظهر أي معالم حزن على "فتحى" أحمد زاهر، و "ياسر" محمد علاء، لعدم حبهما لوالدهما وهما من الحلقات السابقة كانا يريدان بيع منزل والدهما وهو حى، وبعد رؤية فتحى للحج "جمال حجازى" عادل هيكل حمدى هيكل داخل سرادق العزاء، ذهب له فتحى في محاول أن يوحى له بأنه لن يبيع المنزل وأنه لا يهمه سوا رضا والده.

وقام بعدها "فتحى" أحمد زاهر بإرسال شقيقه "ياسر" محمد علاء له، لتأكيد ما قاله حتى يفهم "جمال حجازى" بأن المنزل سعره أعلى من 8 ملايين جنيه، لينتهى المشهد بعرضه الجديد وهم 10 ملايين من الجنيهات بالإضافة الى 4 شقق.

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وانهار شقيقهم الأكبر "عبد المحسن" الذى يجسده ادوارد من البكاء بسبب وفاة والده وهو غاضب عليه بسبب زواجه من راقصة، وذهب بعد ذلك لمنزل والده وجلس مع والدته التي تجسدها انعام الجريتلى، التي قامت بطرده بسبب عدم رضاها هي ووالده عليه، وحكمت عليه بعدم المجيئ مرة أخرى لهذا المنزل

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

يذكر أن مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.