شكرا لقرائتكم خبر عن سطو مسلح على أموال مدارس عادل إمام فى الحلقة الثالثة من مسلسل فلانتينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "فلانتينو" سطو مسلح على أموال مدارس فلانتينو، وهو ما تسبب في ضياع الفلوس واحتراقها، واتهمت أسرة فلانتينو "بهاء فتحى" ويجسده هادي الجيار، وهو صاحب مدارس البهاء، حيث اتهمته أسرة فلانتينو بأنه وراء السطو لمنعهم من افتتاح فرع المدرسة في الدرب الأحمر. وبدأت أسرة فلانتينو في اتخاذ إجراءات ترميم المدرسة والتي احترقت في أحداث المسلسل السابقة.

وضمن سياق الأحداث حاول حمدي المرغني مصالحة موظفة شئون الموظفيين والتي تحرش بها في المدرسة، حيث إهدائه باقة من الظهور لكنها رفضت المصالحة لأنه كتب علي الكارت الخاص بالزهور "آسف إني اتحرشت بيكي".

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" يُعرض على قناة dmc يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.