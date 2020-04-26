شكرا لقرائتكم خبر عن ابن شقيق يسرا يمارس الجنس أونلاين فى ثالث حلقات " خيانة عهد " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل يسرا العديد من الأحداث الساخنة، حيث كشفت قيام "تيام قمر"، والذي يجسد دور علي ابن شقيق يسرا بممارسة الجنس أونلاين مع فتاة يتحدث معها عن طريق الأنترنت، فيما كشفت أيضا الأحداث عن قيام هنادي مهنا "سارة" بزرع برنامج تصنت يسمح لها بسماع المكالمات التي يجريها خالد أنور "هشام" نجل يسرا.

واختتمت أحداث الحلقة الثالثة بدخول يسرا غرفة ابنها لتجد شقيقتها حلا شيحة "فرح" وهي تحقنه بمادة أثناء نومه.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

Advertisements

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.