شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليون خسائر عادل إمام بسبب إهمال حمدى الميرغنى فى ثالث حلقات "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب حمدي المرغني أبن شقيقة عادل إمام بمسلسل "فلانتينو" في خسائر وصلت إلى 10مليون جنيه، حيث تعرضت أموال المدرسة لسطو مسلح وهو ما تسبب في ضياع الفلوس واحتراقها وعندما راجع "فلانتينو"، شركة نقل الأموال والتي عليها مسئولية تعويض فلانتينو عن الأموال التي تعرضت للسطو أكتشف أن حمدي المرغني لم يجدد التعاقد معهم وبالتالي ليس له الحق في المطالبة بتعويضه، خاصة وأنها قامت بنقل الأمور التي تعرضت للسطو بشكل ودي لما بينهما من تعاون سابق علي مدار سنوات.

وفي سياق مختلف شهدت الحلقة الظهور الأول للفنان سمير صبري حيث يقدم دور مذيع لبرنامج بعنوان "كلام جميل" وهو برنامج للصلح بين الأزواج .



سمير صبرى

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" يٌعرض على قناة dmc يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء.

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ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.