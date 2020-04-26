شكرا لقرائتكم خبر عن كسر الدنيا.. أحمد العوضى يدعم ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم الفنان أحمد العوضي، النجمة ياسمين عبد العزيز، في مسلسها الجديد "ونحب تاني ليه"، حيث ظهرت فى أحد المشاهد وهى تبكى بعد طلاقها من زوجها "عبد الله" الذي يجسد شخصيته الفنان شريف منير.

وشارك العوضى، جمهوره بمشهد انهيار ياسمين عبدالعزيز، وهى تقول لشريف منير:" هو الموضوع سهل أوى كده، طب اتخانق معايا شوية قول أي حاجة عشان أي حد يسألنى اتطلقتوا ليه أعرف أرد"، وكتب العوضى قائلا:" كسر الدنيا ياسمين عبد العزيز".

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أحمد العوضى

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل "ونحب تانى ليه"، طلاق "غالية" ياسمين عبد العزيز من زوجها شريف منير "عبد الله"، لانشغاله دائماً وإهماله لها، حيث تعمل فنانة تشكيلية وتدهورعلاقتهما، ويبدو من المشاهد الأولى أن "غالية" تحبه بشدة وتحتاج فقط أن يعاملها بحب ورومانسية، لكنه يؤكد دوما أنه غير سعيد في حياته معها.

مسلسل "ونحب تانى ليه" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى، ويحكى عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التى تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، وتقابل فيما بعد الفنان كريم فهمى وتقع فى حبه، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور حول مشاكل الزواج والأسرة.