مصطفى قمر وإيهاب توفيق بـ"المطهرات" فى كواليس "قادرين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم مصطفى قمر جمهوره عبر إنستجرام فيديو من كواليس التحضير لأغنية "قادرين"، والتى تذاع على بعض القنوات الفضائية فى شهر رمضان، وتجمعه بكل من إيهاب توفيق وحميد الشاعرى وهشام عباس.



إيهاب توفيق ومصطفى قمر



مصطفى قمر وإيهاب توفيق

ونشر مصطفى قمر الفيديو وهو يستعد للأغنية ويحفظ كلماتها، مع إيهاب توفيق، وهما يحملان المطهرات، والكحول، ويرشان على الورق الذى يتضمن كلمات الأغنية.

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يذكر أن مصطفى قمر قد أحيا حفلا غنائيا "أون لاين"، عبر تطبيق "تيك توك" منذ عدة أيام، قام فيه بغناء أشهر أغنياته، وكذلك غنى للفنان إيهاب توفيق.

وانضم النجم مصطفى قمر إلى نجوم الفن والمشاهير على تيك توك، بعدما أسس حسابا جديدا، ونشر من خلاله فيديو، يعلن فيه أن هذا الحساب هو حسابه الرسمى والوحيد، وعلق قمر قائلا: "الناس كلها قالتلى عاوزين نشوفك على تيك توك.. وده حسابى الرسمى" ثم أمسك بالجيتار الخاص به وغنى، "وأخيرا أنا ع التيك توك".