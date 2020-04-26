شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يشيد بمخرج الاختيار: موهوب وذكى وشاطر ومقاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز فى الحلقات الأولى من مسلسل "الاختيار"، حيث نشر عبر حسابه على "تويتر" صورة تجمعه بالمخرج بيتر ميمي، من كواليس العمل، وعلق عليها قائلا: "مع الموهوب الذكي الشاطر المقاتل الرايق بيتر ميمي.. شكرا ليك".



كريم محمود عبد العزيز من كواليس الاختيار

وتصدر مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة قائمة الأعلى مشاهدة على موقع "يوتيوب"، حيث حقق نجاحا جماهيرا كبيرا منذ بداية عرضه في شهر رمضان المبارك، ويعرض حصريا على قناة ON E.

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يشار إلى أن الأحداث تسارعت فى الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، حيث كلف قائد قوات الصاعقة - ماجد المصرى - أحمد المنسى وضابط سلاح المظلات إياد نصار، بعملية القبض على التكفيريين والإرهابيين فى مزرعة غرب شمال سيناء، والذين كان لهم يد فى عملية رفح التى راح ضحيتها عدد من الجنود البواسل فى رمضان، والتى اختتمت بها الحلقة الأولى.

واختتمت الحلقة بالاستعدادات لسلاح الصاعقة بقيادة "منسى"، وسلاح المظلات بقيادة "إياد نصار" لركوب الطائرة الحربية والتوجه لمطار العريش لتنفيذ العملية، ويعاونهم الضابط آسر ياسين فى سلاح الجو.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.