تراند اليوم : إسرائيل تشيد بـ " أم هارون".. وتلعن " نهاية العالم"

وكانت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، قد نقلت انتقادات بيان الخارجية للمسلسل الذي يحمل اسم "نهاية العالم"، والذي يتحدث عن زوال دولة إسرائيل على يد دول عربية.
وأظهرت الحلقة الأولى من المسلسل في العرض الرمضاني أطفالا في عام 2120، يتلقون دروسا بخصوص حرب تحرير القدس.
وبحسب مشاهد الحلقة يقول المدرس : "عندما حان الوقت للدول العربية للقضاء على عدوها اللدود، اندلعت الحرب والتي سميت حرب تحرير القدس".
وأضاف أن الحرب انتهت سريعا، وقد أدت إلى دمار إسرائيل قبل مرور 100 عام على تأسيسها.
وقد أعربت الخارجية الإسرائيلية عن غضبها الشديد من محتوى الحلقة، ووصفته بأنه "مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين دولتين أبرمتا اتفاقية سلام قبل 40 عاما.
ويقوم ببطولة مسلسل "نهاية العالم" الممثل يوسف الشريف، ، وهو من إنتاج شركة "Synergy"، والتي تتمتع بعلاقات قوية مع الحكومة المصرية.
يأتي هذا مع تثمين الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها إسرائيل بالعربية الدور الذي يؤديه مسلسل " أم هارون".
وعلقت بالقول : " بعد تغييب يهود الدول العربية من الخطاب العربي قد يتفاجأ الجيل الحالي من الرموز اليهودية في سياق الحضور اليهودي في هذه الدول والخليج في المسلسل أم هارون في تاريخ من المواطنة المتساوية".
وتابعت : نتمنى أن يفتح هذا المسلسل "شهية الآخرين لرواية جوانب أخرى من تاريخ غني في المواسم القادمة".