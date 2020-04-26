مشاهدة .. أحداث مسلسل الاختيار الحلقة الثالثة 3 " أمير كرارة "

حلقة الاختيار 3 تحتوي علي إرادة وعزيمة قوية لدي المنسي من أجل الانتقام لزملاءه، وهذا بعد تعرضهم للقتل من مجموعة إرهابية علي الحدود المصرية “رفح”، وهذا ما جعله ينطلق من أجل الثأر لهم، حيث وجدنا الحلقة الماضية تنتهي وهو يجهز لذلك ويقول أنه يريدهم أحياء حتي ينتقم منهم بنفسه لما فعلوه.
وبعد ما تعرض له جنود رفح عليالحدود المصرية، ستكون الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار تحت عنوان حق الشهيد، وذلك لتجهيز أحمد المنسي خطة ليثأر لإخوته الذين تم قتلهم غدراً وقت الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، والذي ينتظره الجمهور ومعرفة ما ستصبح عليه الأمور خلال ثالث الحلقات من المسلسل الذي متوقع أن يكون رقم واحد علي الساحة في مسلسلات رمضان.
خلال محاولة المنسي “كرارة” أن يخفف عن نفسه ما حدث، يذهب إلي أحد المساجد بعد أن نزل ماشياً في الشوارع، ويلتقي بأحد أصدقائه “ماجد”، ويتحدث معه حول الواقعة ورؤية التكفيرين والإرهابيين للجيش المصري ووصفهم بالطواغيط والكفرة ويحللون قتلهم، وستكون أحداث الحلقة القادمة الاختيار 3 مثيرة جداً.
لمشاهدة الحلقة 3 من مسلسل الأختيار ( اضغط هنــــــــــــــــــــــا )
لمشاهدة الحلقة 3 من مسلسل الأختيار ( اضغط هنــــــــــــــــــــــا )
لمشاهدة الحلقة 3 من مسلسل الأختيار ( اضغط هنــــــــــــــــــــــا )
برومو المسلسل
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