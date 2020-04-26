أكرم حسني وأحمد فهمي يطرحون ألبوم مزاج التلميذ في ثالث حلقات رجالة البيت



تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل الرمضاني "رجالة البيت" بإبتكار "تيمون وبومبا" حيلة جديدة للحصول على الأموال، لجذب الطلبة بالتدريس بواسطة الأغاني الشعبية بطريقة كوميدية ويستطيعان الحصول على أموال عديدة من تلك الطريقة.





وتتوالى الأحداث بفكرة بيومي فؤاد (عيد) بإطلاق ألبوم غنائي تحت عنوان "مزاج التلميذ"، ويعلق على خطة الهضبة عمرو دياب في طرح ألبومه، حيث

يقترح نزول الألبوم مره واحده بدل فكرة التنقيط بالأغاني.

وخلال الحلقة يقوم تيمون و بومبا بتأجير مسرح لعمل أول حفل غنائي تحت عنوان "مزاج التلميذ".

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وتنتهي أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل الرمضاني "رجالة البيت" بتحول حياة تيمون و بومبا للأفضل من وراء أغاني التلاميذ، حيث يظهران

في نهاية الحلقة يركبان سيارات فارهه وملابس ماركات.

يذكر أن مسلسل رجالة البيت: من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول.

وتدور أحداثه حول تنقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.