إليسا :"هيدي بداية النهاية لهالعهد البشع وهالطبقة الفاشلة"

ميرنا وليد - بيروت - مع إستمرار تردي الوضع الإقتصادي في لبنان، وغلاء أسعار كل السلع الغذائية وغيرها، وإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بشكل غير مقبول، أطلت الفنانة اللبنانية ​إليسا​، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت :"رغم كل البشاعة وكل الظلم والقساوة اللي عاشينا ،عندي كتير أمل بلبنان واللبنانيين. عندي قناعة إنو هيدي بداية النهاية لهالعهد البشع وهالطبقة الفاشلة ولكل اللي وصّلونا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليللي نحنا فيه. تذكّروا قدي راح و اجا ناس وبقي لبنان"، وأرفقت إليسا ما قالته بوسم "الله معنا".

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