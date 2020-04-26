بالصورة- بعد عقد قرانهما.. هكذا وصفت ياسمين صبري أحمد أبو هشيمة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن عقد رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​، قرانه على الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، منذ حوالى العشرة أيام، وذلك بحضور أفراد عائلتيهما المقربين، وقال أبو هشيمة وصبري :"تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل إرتباطنا الذى أعلناه لكم خلال الشهر الماضى بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون"، أطلت الممثلة ياسمين صبري في أول تعليق على أبو هشيمة بعد عقد قرانهما، وذلك على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صبري صورة جديدة تجمعهما معاً، ووصفت أبو هشيمة بـ"سيد الرجال".

وإنهالت التعليقات من متابعي صبري، الذين هنأوها على إرتباطهما، وأثنوا على إطلالتهما الجميلة في الصورة.

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