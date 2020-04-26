الموت يغيب النجم العالمي ديميتري دياتشينكو وهكذا تم العثور على جثته

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل العالمي ​ديميتري دياتشينكو​ عن عمر 52 عاماً، ونقل موقع TMZ قول شقيق الممثل :"عُثر على جثة ديميتري داخل بيته في مدينة دايتونا بيتش في ولاية فلوريدا، ووفاته لا علاقة لها بفيروس كورونا، وما من شكوك أن الوفاة لم تكن طبيعية".

عائلة ديميتري لم تتلقَ منه أي إتصالات على مدى أيام، ما إضطرها للجوء إلى الشرطة، فتم العثور على جثته، وأشارت العائلة إلى أن ديميتري كان في حالة صحية جيدة، وسيتم تحديد سبب الوفاة من خلال التشريح الطبي.

دياتشينكو ولد في الولايات المتحدة الأميركية عام 1968 في عائلة مهاجر أوكراني، ومن أشهر أعماله فيلم الرعب Chernobyl Diaries عام 2012.

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