حسن شاكوش وأحمد سعد يجتمعان في ديو "بتشرف بيكم"

ميرنا وليد - بيروت - إنتهى الموزع الموسيقي المصري ​إسلام شيبسي​، من تسجيل أول ديو يجمع الفنانين المصريين ​حسن شاكوش​ و​أحمد سعد​، وتحمل الأغنية عنوان "​بتشرف بيكم​"، والتي يعود من خلالها الفنان حسن شاكوش للتعامل مع الموزع الموسيقي إسلام شيبسي بعد عملهما معاً في أغنية "على ناصية شارع أيامي"، التي هي من أغنيات مسلسل "البرنس"، من بطولة الفنان المصري محمد رمضان المعروض حالياً في شهر رمضان، كما وستكون أغنية "بتشرف بيكم" من ضمن أغنيات ألبوم الفنان أحمد سعد الجديد، والذي سيطلق أغانيه على طريقة السينغل.

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