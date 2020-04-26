ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل المصري ​أحمد بدير​، على نشر صفحة الممثل المصري ​محمد لطفي​ على موقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاته، قبل أن تعود الصفحة وتحذف الخبر.

وقال بدير :"ادخلوا قولوا لمحمد لطفي أحمد بدير بيسلم عليك".

وكان بدير نفى لصحيفة "الوطن" المصرية خبر وفاته، وقال إنه يتمتع بصحة جيدة، وأن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاته، لا أساس له من الصحة :"والله إشاعة أنا كويس الحمد لله، وصحتي كويسة وبطمن الناس".

إشارة إلى أن الممثل أحمد بدير يشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل "يا انا يا جدو"، ويجسد شخصية "جد" لديه قصر وله أحفاد، ويتزوج من فتاة صغيرة وهي الممثلة سارة سلامة التي استغلها شقيقها محمد نجاتي وأقنعها بالزواج من أحمد بدير للإستفادة من أمواله، ويشارك في بطولة العمل الممثلون محمد نجاتي وأحمد سلامة ورنا سماحة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، من تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد نشر صفحة محمد لطفي خبر وفاته.. أحمد بدير يبعث له هذه الرسالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.