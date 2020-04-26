صور: السيّدة حسناء تعايد زوجها الشيخ بهاء الحريري… “عيد ميلاد سعيد لأفضل زوج وأب في الدنيا”

وأرفقت السيدة حسناء الصورة بمعايدة له في ذكرى مولده حيث كتبت” عيد ميلاد سعيد لأفضل زوج وأب في الدنيا، نحن مشتاقون اليك ونحبك كثيراً” ، لتنهال المباركات والتمنيات السعيدة للشيخ بهاء الدين، والإطراءات على جمال الصورة التي تعكس مدى حب الأب لأولاده.

لحظة جميلة شاركت بها السيّدة الحريري متابعيها، وهي دائماً تحرص على اتخاذ هذه الخطوة، التي تلقى ردود فعل جميلة من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي “انستغرام” و”فايسبوك” و”تويتر” الذين يعبرون عن اعجابهم بالسيّدة الحريري واختيارها لأجمل الصور والكلمات وبذوقها الرفيع وحالة الحب التي تكلل عائلة رجل الاعمال الشيخ بهاء الدين.

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وكانتنشرت السيّدة حسناء أبو سبعة زوجة الشيخ بهاء الدين الحريري معايدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أرفقت المعايدة بصورة تجمعها مع زوجها وابنتها شهد حيث كتبت” رمضان كريم من عائلتي لكم”، لتنهال عليها المباركات من متابعيها حيث تمنى الجميع لها ولعائلتها دوام الصحة والخير والنجاح.

تحرص السيّدة الحريري على مشاركة متابعيها بصور لعائلتها تعكس لحظة جميلة في حياة عائلة شخصية استثنائية، وتلقى ردود فعل جميلة حيث ينهال رواد مواقع التواصل الإجتماعي “انستغرام” و”فايسبوك” و”تويتر” بالثناء والتعبير عن اعجباهم بالسيّدة الحريري، وبذوقها الرفيع وبحالة الحب والانسجام التي تجمعها بزوجها الشيخ بهاء الدين.