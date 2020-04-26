تراند اليوم : خناقة بين تيمون وبومبا في الحلقة التالتة من رجالة البيت – ملخص

أحيا كل من “تيمون وبومبا” الذي يجسد شخصيتهما أحمد فهمي وأكرم حسني، أول حفل غنائي تعليمي بأغنية “فيرب تو بي” في حضور عدد كبير من الطلاب، والتي لاقت تفاعل كبير.

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “رجالة البيت” انفصال “تيمون وبومبا” بعد إطلاق أول أغنية في الحفل، وفي المؤتمر الصحفي نشبت مشادة كلامية حادة بينهما ينتج عنها الانفصال أمام الطلاب ووسائل الاعلام، ويبدأ “تيمون” بالتعدي على “بومبا” بالضرب.

مسلسل “رجالة البيت”بطولة: أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، ومحمد جمعة، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، يعرض المسلسل على قنوات CBC، DMC، ON ويعتمد على حلقات منفصلة متصلة.