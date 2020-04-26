تراند اليوم : في الحلقة الثالثة .. ورطة جديدة يقع فيها عمر ودياب

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل عمر ودياب المعروض على قناة on e، بقيام على ربيع ومصطفى خاطر بأول مهمة لهم في عملهم الجديد في الشركة، وهو توصيل 5مليون جنيه لاحد العملاء ولكن بعد ان يستلم عبد الله مشرف الفلوس يتوفي وهو يمضي على وصل الاستلاك ليضع الثنائي في ورطة جديدة، خاصة ان الرجل وضع الاموال قي الخزنة ولايجوز ان يخرجوها قيل اعلان الوراثة.
حاول الثنائي ان يسرقا الخزنة حتي يعيدا الاموال الي الشركة، ويستعينان بأحد اصدقائهم الحرامية ولكنه لم يستطع ان يفتح الخزنة.
كان مصطفى خاطر قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية أنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح “عمر ودياب”، ووافق فريق العمل، وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر ودياب تمنحه القوة، معقبا: “بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا”.
مسلسل “عمر ودياب” بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.
يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “فكرة بمليون جنيه” والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.