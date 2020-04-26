تراند اليوم : ياسمين صبري تعلق علي مقلبها مع رامز : جوزي سيد الرجالة – صورة

وقعت الفنانة ياسمين صبري ضحية لمقلب اليوم من برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر امبيس مصر.‏

أجابت صبري خلال الحلقة على سؤال وجهته لها الفنانة أروى عن سبب حبها لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وهل سبب ‏حبها له هو شهامته أم وسامته؟ وقالت ياسمين إنه يضحكها وهذا سبب حبها له.‏

بعد انتهاء عرض حلقة اليوم من “رامز مجنون رسمي” نشرت صبري عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ‏صورة لها مع أبو هشيمة وعلقت في إضافة لصفة أخرى من صفات زوجها قائلة: “وسيد الرجال”.‏

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يشار إلى أن ياسمين صبري يعرض لها خلال الموسم الرمضاني الحالي مسلسل “فرصة تانية”.‏

مسلسل “فرصة تانية” من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عام أحمد الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎.‎