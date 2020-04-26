تراند اليوم : ياسمين صبري تعلق علي مقلبها مع رامز : جوزي سيد الرجالة – صورة

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وقعت الفنانة ياسمين صبري ضحية لمقلب اليوم من برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر امبيس مصر.
أجابت صبري خلال الحلقة على سؤال وجهته لها الفنانة أروى عن سبب حبها لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وهل سبب حبها له هو شهامته أم وسامته؟ وقالت ياسمين إنه يضحكها وهذا سبب حبها له.
بعد انتهاء عرض حلقة اليوم من “رامز مجنون رسمي” نشرت صبري عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها مع أبو هشيمة وعلقت في إضافة لصفة أخرى من صفات زوجها قائلة: “وسيد الرجال”.
يشار إلى أن ياسمين صبري يعرض لها خلال الموسم الرمضاني الحالي مسلسل “فرصة تانية”.
مسلسل “فرصة تانية” من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عام أحمد الشامي ونهال عنبر ومحمود البزاوي.