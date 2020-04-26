تراند اليوم : ميس حمدان تنضم لرواد السوشيال ميديا وتطالب بحذف إعلان قطونيل

حالة كبيرة من الجدل أثارها إعلان شركة “قطونيل”، وكانت بطلته الفنانة ميس حمدان، بعدما أثار حفيظة البعض خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت محركا أساسيا وقويا للتعليق والتصدي على كل ما هو متعلق بالإعلام بمنصاته المختلفة.

وبعد الجدل الذي تسبب فيه الإعلان قررت الشركة وقف عرضه.



وفي تعليق خاص قالت ميس حمدان أنها تابعت كل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وأنها تحترم جميع الآراء بالإصافة إلى أنها أول من قام بحذف الإعلان من على حساباتها الخاصة وطلبت من الشركة المعلنة دراسة وقف بثه.

وعن إمكانية إعادة تصوير الإعلان أو تغيير بعص كلماته قالت ميس إنها ليست فكرة مطروحة الآن لكن ربما يتم التفكير فيها بعد ذلك.

كانت شركة “قطونيل” أوقفت عرض الحنلة الدعائية الجديدة وأصدرت بيانا أكدت فيه أن هذا بناء على رغبة الجمهور.