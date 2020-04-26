بعد شائعة وفاته..أحمد بدير يوبخ محمد لطفي: «أنا مبلعبش أدوارك.. كده عيب»

كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 10:00 مساءً - انتشرت منذ عدة أيام شائعة تفيد بوفاة الفنان القدير “أحمد بدير” ولكن سرعان ما انطفت وذلك بعد أن تداول الخبر في الساعات الماضية علي مواقع التواصل الإجتماعي ، خاصة بعد نشره عبر حساب منسوب للفنان “محمد لطفي”، مما جعل الجمهور يظن بإن الخبر صحيح .

ولكن بعد انتشار الخبر بساعات قليلة خرج الفنان أحمد بدير عن صمته وعلق بحسم في تصريح صحفي على تلك الشائعة المغرضة، مؤكداً أنه في منزله ويتمتع بصحة جيدة، وانه قد انتهى من تصوير آخر مشاهده في مسلسل “يا أنا يا جدو” الذي يعرض في الموسم الرمضانى الحالي .

وعلّق أحمد بدير ساخرًا من شائعة وفاتة، حيث قال: “هي الناس اللي بتطلع الشائعات دي عايزة إيه، وليه بيعملوا كدة، أنا الحمد لله بخير، وبشكر كل الجمهور والزملاء الذين أطمأنوا عبر مكالمات هاتفية عديدة”.

كما عاتب بدير الفنان محمد لطفي ظنًا منه بأنه تسبب في نشر تلك الشائعة عبر صفحتة بموقع الفيسبوك فقال له: “أنا يا محمد مبلعبش أدوارك عشان تقول أنا مت.. كده عيب”.. ولكن سرعان ما تم حذف خبر الوفاة من تلك الصفحة المنسوبة للفنان محمد لطفي، ثم تم إغلاقها تمامًا بعد ساعات قليلة.

Advertisements

كذلك قدم الدكتور أشرف زكي “نقيب المهن التمثيلية ” تصريح بنفي تلك الشائعة المتداوله، موضحاً بأن هذا الموقف دائماً ما يتكرر من خلال فبركة اخبار يتم نسبها إلي أسماء نجوم كبار عبر صفحات مزورة تحمل أسمائهم

وفي الشأن الدرامى، يُذكر أن الفنان أحمد بدير يشارك في السباق الرمضانى 2020 من خلال مسلسل “يا أنا يا جدو”، الذي يقدمه مع الفنان محمد نجاتي وطارق صبري وسارة سلامة وآخرين ..