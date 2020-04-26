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كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 10:00 مساءً - أعاد المخرج ” مجدي الهواري ” نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” للفنانة ” ياسمين صبري ” خلال مقابلة تليفزيونية سابقة لها تحدثت من خلالها عن رأي الفنان الراحل ” محمود عبد العزيز ” بها وتكشف عن طلب كان قد طلبه منها .
حيث دعا الفنان الراحل ياسمين صبري إلى التوقف عن التمثيل والرجوع إلى حياتها العائلية وذلك بعد الدور الذي قدمها به في مسلسله ” جبل الحلال ” وكان الظهور الأول لها .
وعلق مجدي الهواري على مقطع الفيديو مؤكدا على طلب محمود عبد العزيز ومطالبا إياها بالإستماع إليه .. فكتب قائلا : ” وإحنا بنضم صوتنا لصوت الراحل ” .
وتضامن معه الفنان عمرو عبد العزيز في تعليق له قائلا : ” وأنا أضم صوتي لصوت الساحر ألف رحمه ونور عليه .. ياسمين صبري تنفع لأي حاجه ممكن موديل ممكن عارضه ازياء ” .
وتابع : ” لكن والله والله والله التمثيل ده موهبة إسمه موهبة يعني إن الله سبحانه وتعالى يهب هذه الموهبة من عنده يعني هي موهوبة بس مش في التمثيل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مخرج مصري شهير يطلب من ياسمين صبري التوقف عن التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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