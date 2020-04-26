أداء سهر الصايغ في "النهاية" يحرج ياسمين صبري أمام الجمهور.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت الفنانة المصرية سهر الصايغ كسب ثقة وتعاطف الجمهور بعد عرض حلقتين فقط من مسلسلها "النهاية" الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان يوسف الشريف.

ونالت الصايغ إشادة واسعة وانهال متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بالمديح عليها، حتى تصدر هاشتاغ باسمها الأكثر تداولًا بـ"تويتر"، بفضل أدائها التمثيلي في المسلسل خاصة المشهد الذي تحدثت فيه إلى الفنان عمرو عبد الجليل بعدما قامت بتقييده.

وضمن أحداث المسلسل التي تقع بعد 100 عام من الآن، اكتشف عمرو عبد الجليل، قيام سهر الصايغ بالعمل على مشروع روبوت مستنسخ من حبيبها يوسف الشريف الذي خذلها وتزوج ناهد السباعي، فقررت أن تصمم نسخة منه لكي يعيش معها ويكون مخلصًا لها للأبد.

وبررت سهر لعبد الجليل، عملها على هذا المشروع، بعدما أكد لها أن هذا الروبوت قد يتسبب في تدمير البشرية، إلا أنها أكدت على حاجتها له، وأنها لا تهتم بالبشر، وكان المشهد مليئًا بالمشاعر والأداء المبهر الذي نال إعجاب الجمهور بشدة.

ووضع العديد من المتابعين، سهر الصايغ في مقارنة مع عدد من النجمات اللاتي يلعبن أدوار بطولة في موسم دراما رمضان الجاري، وأبرزهن ياسمين صبري التي تقدم مسلسل "فرصة تانية"، من حيث الموهبة والأداء.

وتعجب البعض من كون سهر الصايغ بقدراتها التمثيلية، لم تحصل على أدوار بطولة في السنوات الماضية، في الوقت الذي يمنح المنتجون الفرصة لفنانات موهبتهن ضعيفة، مثل ياسمين صبري وريهام حجاج، حسب المعلقين.

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وكتب متابع في هذا الإطار، تغريدة قال فيها: "حرام واحدة زي ياسمبن صبري تبقى بطلة مسلسل وواحدة زي سهر الصايغ بداية بكفر دلهاب وسك على إخواتك وقوت القلوب بصراحة تستاهل دور البطولة وبجدارة، هشابوه بجد إنتي فنانة".

وعلق آخر: "سهر الصايغ بتعلي أي عمل بتشارك فيه، دكتورة فنانة.. ريهام حجاج وياسمين صبري ميجوش ذرة في تمثيلها بس كلها ماشية جمايل من المنتجين".

وكتب ثالث: "سهر الصايغ فعلا أثبتت إن ياسمين صبري مكانها المطبخ والجيم بس.. موهبه عظيمة"، فيما قال آخر: "جماعة دخلوا ياسمين صبري المطبخ والجيم وشابوه سهر الصايغ".

فيما أكد كثيرون على أحقية سهر الصايغ في الوصول إلى "التريند"، وأشادوا بأدائها، فكتبوا: "من إمبارح وأنا مستنيكي تبقى تريند"، و"دكتورة أسنان أصلا يا جدعان، من أحسن الفنانات وبتقدم فن جامد وأداء عبقري.. لسة ملبوسة من مسلسل كفر دلهاب".

يذكر أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول شكل الحياة بعد 100 عام مقبلة، حيث تصبح كلها "تاتش"، وكل ركن فى المنزل يتحول لشاشة تستطيع من خلالها معرفة كل شيء عن صحتك وعما يدور حولك في العالم.