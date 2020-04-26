عبدالمنعم عمايري وفايز قزق ويزن السيد.. نجوم إعلانات مع موجة انتقادات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع أول أيام شهر رمضان المبارك، بدأ المعلنون بنشر وعرض إعلاناتهم التي فاجأ بعضها الجمهور السوري من خلال حضور عدد من النجوم في إعلانات تلفزيونية.

فقد ظهر الفنانان فايز قزق وعبد المنعم عمايري في تصوير أحد الإعلانات لشركة غذائية وهي "البطاطس المقرمشة"، حيث ظهر قزق بشخصية طبيب يتناول مغلف البطاطس المقرمشة وعبدالمنعم عمايري بشخصية المريض، وهذا الشيء لم يكن يتوقعه المشاهد السوري من نجوم بهذا الحجم وفق ما رصد "فوشيا" في تعليقات عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ظهر أيضا الفنان يزن السيد ضمن إعلان لشركة غذائية من خلال شخصية المعجب بإحدى الفتيات في المطعم ويحدث تبادل نظرات بينهما لإظهار المنتج المستهدف من الإعلان، وربما الشركة قد اعتمدت على الكاريزما التي يتمتع بها يزن السيد لتسويق منتجها.

هذا كله دفع الجمهور إلى موجة من ردود الفعل بين القبول والرفض على وسائل التواصل الاجتماعي فمنهم من علق بالقول: "الاثنين اساتذة بالجامعة بالمعهد العالي يعني مهما كان السبب ومهما كان انتم أكبر من إعلان غير راقي ولا فني" والمقصود هنا الفنانان فايز قزق وعبد المنعم عمايري.

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وعلق آخر مدافعاً عنهما: "والله أنا عجبتني فكرتهن ومافي داعي للعيب والانحطاط لأن اصلا هنن ماكانو نحطو ولحقو المعيب بصورتهن لو شايفين هيك اصلا هنن ممثلين بيلفتو نظر أكتر"، معتبراً أن الممثل يؤدي أدوارا مختلفة وبجميع المستويات، وأن الإعلان ليس بالضرورة أن يكون جامداً أو رسمياً مع تعبيره أن فكرة الإعلان الذي ظهرا به ربما تكون غير مناسبة.

وحملت هذه الإعلانات ردود فعل كثيرة أهمها ما اعتبر أن انتكاسة الدراما بشكل عام بعد فيروس كورونا وتأثر النجوم السوريين بشكل خاص دفعهم إلى العمل والقبول بهذه العروض.

دراما 2020

يشار إلى أن الفنان فايز قزق خارج السباق الرمضاني لهذا العام بعد أن تم الإعلان عن إيقاف تصوير المسلسلات الدرامية نتيجة فايروس كورونا حيث كان من المفروض ان يطل ضمن مسلسل "شارع شيكاغو" للمخرج محمد عبدالعزيز، لكنه شارك العام السابق من خلال مجموعة من الأعمال منها "دقيقة صمت، ناس من ورق، ترجمان الأشواق، كونتاك".

أما الفنان عبدالمنعم عمايري، فيطل هذا العام من خلال مسلسل "ببساطة" بجزئه الثاني، ومسلسل "نبض" الذي تم تصوير سابقاً، بينما يظهر الفنان يزن السيد ضمن مسلسل "مقابلة مع السيد أدم، حركات بنات، والحرملك بجزئه الثاني، ودارين، وليالي الشمال".