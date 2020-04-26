جاد شويري يتحدث عن جدل إصابته بكورونا.. وهذا رأيه بكليب إليسا مع هيفاء وهبي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قال الفنان اللبناني جاد شويري إن الحجر الصحي المنزلي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد علمه الكثير من الأمور، وأصبح أكثر صبرا من قبل.

وأضاف شويري لـ"فوشيا" أنه استأنف كتابة فيلم كان قد كتب جزءا منه في وقت سابق، ويقوم أيضاً بكتابة مجموعة من الأغاني، إضافة إلى أنه يستغل وقته بتعلم بعض الأمور التقنية أونلاين.

والمتابع لجاد شويري على مواقع التواصل الاجتماعي يلاحظ أنه منذ بداية أزمة كورونا يقوم بنشر صور له من الأرشيف تجمعه مع عدة نجوم، وعلق عليها: "حبيت حط صور ما كانت منتشرة قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه فرصة لحتى أتذكرهم وأظهرهم للناس".

ومن ضمن الصور التي نشرها، كشف جاد شويري عن موقف شهامة للفنانة غادة عبد الرازق في بدايته الفنية أثناء تصوير فيلم "زي الهوى" حيث ساعدته على مواجهة الانتقادات التي وجهت له في ذلك الوقت بسبب جرأته في الغناء.

وعن الجدل الذي حصل مع جاد شويري بسبب تغريدته حول فيديو كليب أغنية إليسا "هنغني كمان وكمان"، قال لـ "فوشيا" إنه استنكر إغفال ذكر اسم الفنانة اللبنانية هيفا وهبي من ضمن التهاني على كليب أغنية إليسا "هنغني كمان وكمان".

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وكانت الفنانة هيفاء وهبي شاركت في كليب إليسا الجديد الذي حقق نجاحا كبيرا قبل أيام قليلة.

وحول إصابة الفنانة هند البحرينية بفيروس كورونا التي سبق وأن قدم معها جاد أغنيتهما الشهيرة "برا"، أشار الفنان اللبناني إلى أنه عندما علم بالخبر حرص على الاطمئنان عليها ووصفها بفراشة الخليج وعلق: "الحمد الله الأعراض ما كانت ظاهرة وانبسطت كتير انها تشافت بسرعة لأنها ما بتستاهل إلا كل خير".

وكانت هناك أخبار عديدة انتشرت عن شكوك جاد شويري بإصابته بفيروس كورونا خصوصا بعد عودته من تصوير فيديو كليب كارول سماحة "مش هعيش" من فرنسا.

وصرح جاد شويري أنه عانى من السعال والصداع، وهو ما جعله يهرع إلى أحد المستشفيات في العاصمة اللبنانية بيروت، مبينا أن النتيجة جاءت سلبية.

وعن رأي جاد شويري بتطبيق "تيك توك" وسبب عدم تواجده عليه، فقال لـ "فوشيا": "مش حاسس إنه هالشي بشبهني بهالمرحلة الحالية".