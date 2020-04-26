جورج قرداحي ممنوع من دخول الكويت واسمه باللائحة السوداء.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدم الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه عن وضع السلطات الكويتية لاسمه ضمن القائمة السوداء للممنوعين من دخول البلاد، كاشفًا أن مواقفه السياسية هي السبب في اتخاذ الكويت مثل هذا القرار، ومتوقعًا في الوقت ذاته عدم علم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بهذا الشأن، وإلا لما كان سيسمح بحظر دخوله للبلاد مطلقا.

وقال قرداحي، خلال مداخلة عبر خاصية الـ"سكايب" مع تلفزيون "الراي" الكويتي: "أنا كنت من أكبر المشجعين لبرنامج هلا فبراير بأول انطلاقه حينما كنت مدير إذاعة mbc fm، وقتها جندنا كل طاقاتنا حتى نغطي المهرجان مباشرة من الكويت .. وكنت أرسل 4 أو 5 مراسلين للمهرجان حتى يغطوه على أعلى مستوى".

وتابع: "لذلك أنا عندي حرقة بدي أقلكم إياها .. ليش الحرقة.. اكتشفت أني حاطيني على اللائحة السوداء ما أقدر أدخل الكويت.. يعني كان عندي دعوة منذ سنة عشان أدخل الكويت واتفاجأت بأني ما أقدر أدخل.. فحزت في نفسي.. لأن الكويت عزيز كتير عليا وأهل الكويت عزاز كتير عليا.. لكن أن أمنع من زيارة الكويت ومن زيارة أحبابي في الكويت أمر كان صعب كتير عليا".

وعن السبب، قال قرداحي :"أكيد السبب هو مواقفي السياسية من زمان لليوم واللي الكل اتفق معايا فيها.. لما قولت يا جماعة اتركوا سوريا لا تهدموا سوريا لأن إذا سقطت سوريا ستسقط لبنان وفلسطين والكويت وغيرهم"، مضيفًا: "أنا بشرفي ما حبيت أسأل عن السبب الرسمي.. بس حسيت بملامة.. أكيد سمو الأمير ما بيعرف لأنه لو يعرف ما هيوافق أكيد".

Advertisements

وكان الإعلامي جورج قرداحي، قد أثار الجدل منذ فترة سابقة، حينما استخدم كلمة "الجزمة" في حديثه عن الإعلامية ريهام سعيد، لكنه تراجع سريعا وأكد أنها كانت على سبيل المزاح لأن هذا التعبير يُستخدم في مصر كثيرًا ويسعمه من أصدقائه هناك، ولم يقصد بها الإساءة لريهام سعيد، كما لم يسبق له أن أخطأ بحق أحد من زملائه في المهنة ولا حتى في حياته العادية لأنه يهتم كثيرًا لمشاعر الناس.

وقال قرداحي: "قد أكون تسرّعت في ردّي لأن المقطع أثار استيائي لأنه يتحدث عن البدينات بشكل مهين وكانت ردة فعلي أنه لا يجب أن تتحدث عنهم بهذا الشكل"، مشيرًا إلى أنه لم يقصد إهانةً من كلامه ولا يستدعي الأمر كل هذا الغضب من جهتها.

وأكّد الإعلامي اللبناني أنه لا تربطه معرفة شخصية بريهام سعيد ولم يلتقِ بها من قبل ولم يقصد أن يجرحها، واختتم كلامه بجملة "المسامح كريم"، وهو اسم أحد برامجه التلفزيونية.