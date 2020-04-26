شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة: سيد الرجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد دقائق من انتهاء حلقتها مع رامز جلال فى برنامجه "رامز مجنون رسمى"، شاركت النجمة ياسمين متابعيها عبر "إنستجرام" صورة مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وعلقت عليها قائلة: "سيد الرجالة"، وبجوارها وضعت قلب أحمر، حيث تعود هذه الصورة إلى عقد القران، والذى أقيم منذ عدة أيام.

ياسمين صبرى تصدرت التريند فى مواقع التواصل الاجتماعى، بعد حلقة برنامج "رامز مجنون رسمى" ، والتى عرضت اليوم.



ياسمين وأبو هشيمة

ويعرض لياسمين صبرى مسلسل "فرصة تانية" على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.