شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة والملابس المثيرة .كيلى جينر تكسر روتين الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد خروجها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بدون ماكياج مما أثار دهشة معجبيها، قررت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر أن تخطف الأنظار من جديد بإطلالة ساحرة وخاطفة للأنظار.

التقطت عدسات مصوري" البابارتزي" عدة صور لـ كيلى جينر البالغة من العمر ( 22 عاما ) التي لم تلتزم بالحظر المنزلي الذاتي خوفا من وباء كورونا، و كانت جينر تستمتع بنزهة في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة الأمريكية وهي مرتدية قناع طبى.



كيلي جينر

كانت كيلي جينر ترتدي ملابس " كاجوال " أنيقة كشفت عن جزء كبير من بطنها ، كما اختارت ان ترتدي بنطلون جينز بأحدي درجات اللون الأزرق وهو واحد من أبرز تصميمات " Alexander Wang " وصل سعره الي 262 جنية إسترلينى.

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كيلي جينر

يذكر أن كيلي جينر تسعي دائما لتوسيع إمبراطورتيها " بطرق عديدة ، و كانت آخر هذه الطرق التي كشف عنها موقع " TMZ " هي شراء جينر البالغة من العمر ( 22 عاما ) منزل ضخم جديد في واحدة من أفضل المناطق في لوس أنجلوس ، و الذي وصل سعره الي 36.5 مليون دولار ، ويطلق عليه مجمع المنتجعات ، و هو مصمم علي طراز حديث ، و به طاقم حراس مخصص ، و يحتوي المنزل على 7غرف نوم و 14 حمام ، اضافة مطبخ احترافي وشاشة عرض خارجية ضخمة ومسرح منزلي و عدد من البارات وغرف ألعاب وصالة للتدريبات الرياضية وملعب رياضي للبيسبول و كرة سلة.







