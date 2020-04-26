شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية أحمد فؤاد سليم والد أمير كرارة فى "الاختيار".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثانية يظهر الفنان القدير أحمد فؤاد سليم فى شخصية والد النجم أمير كرارة، في أحداث مسلسل "الاختيار" وكانت المرة الأولى في مسلسل حواري بوخارست، "الاختيار" يعرض حاليا على شاشة قناة on، حيث يجسد فؤاد سليم شخصية والد كرارة – الذى يقدم شخصية العقيد أركان حرب الشهيد أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة .

وحقق المسلسل نسب مشاهدات عالية وحصد الاشادات من الجمهور والنقاد منذ انطلاق عرض الحلقة الأولى، لاسيما أن المسلسل يتناول قصة حياة الشهيد المنسى، الذى روى بدمه ودافع عن أرض مصر ضد الإرهابيين والتكفيريين .













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وجسد الفنان القدير أحمد فؤاد سليم شخصية والد أمير في مسلسل "حوارى بوخاريست" عام 2015، حيث تجمع بينهما كيمياء على مدار سنوات، خاصة أن الفنان أحمد فؤاد سليم واحداً من أشهر الفنانين الذين جسدوا شخصية الأب فى تاريخ الدراما والسينما، وشارك في مسلسل "حوارى بوخاريست كل من مصطفى متولى، دينا، دنيا عبد العزيز، سارة سلامة، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف هشام هلال، وإخراج محمد بكير .

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.