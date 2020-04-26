شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى: "الاختيار" اختصار لحاجات كتير عاوزين نعلمها لأولادنا عن الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الفنانة رشا مهدى بمسلسل "الاختيار"، مؤكدة أنه اختصار لأشياء يجب تعليمها للأطفال حول الوطنية، ووجهت رسالة إلى النجم أمير كرارة، قائلة: "ألف شكر ليك ولكل الأبطال اللي تعبو على العمل العظيم ده".

وقالت رشا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "صاحبي وأخويا وعشرة العمر أبو سليم.. مش هقولك ألف مبروك وبس.. هقولك كمان ألف شكر ليك ولكل الأبطال اللي تعبوا على العمل العظيم ده، سواء قدام أو ورا الكاميرا.. مسلسل الاختيار اختصار لحاجات كتير عاوزين نعلمها لأولادنا عن الوطنية.. أبدعتم ومن نجاح لنجاح".



رشا مهدى

وفى سياق متصل تصدر مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، قائمة الأعلى مشاهدة على موقع "يوتيوب"، حيث حقق نجاحا جماهيرا كبيرا منذ بداية عرضه في شهر رمضان المبارك، ويعرض حصريا على قناة ON E.