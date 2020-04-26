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شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى: "الاختيار" اختصار لحاجات كتير عاوزين نعلمها لأولادنا عن الوطنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الفنانة رشا مهدى بمسلسل "الاختيار"، مؤكدة أنه اختصار لأشياء يجب تعليمها للأطفال حول الوطنية، ووجهت رسالة إلى النجم أمير كرارة، قائلة: "ألف شكر ليك ولكل الأبطال اللي تعبو على العمل العظيم ده".
وقالت رشا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "صاحبي وأخويا وعشرة العمر أبو سليم.. مش هقولك ألف مبروك وبس.. هقولك كمان ألف شكر ليك ولكل الأبطال اللي تعبوا على العمل العظيم ده، سواء قدام أو ورا الكاميرا.. مسلسل الاختيار اختصار لحاجات كتير عاوزين نعلمها لأولادنا عن الوطنية.. أبدعتم ومن نجاح لنجاح".
رشا مهدى
وفى سياق متصل تصدر مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، قائمة الأعلى مشاهدة على موقع "يوتيوب"، حيث حقق نجاحا جماهيرا كبيرا منذ بداية عرضه في شهر رمضان المبارك، ويعرض حصريا على قناة ON E.
واقترب فيديو عن اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد أحمد المنسي قبل استشهاده من مليون مشاهدة على القناة الرسمية لقناة on e على "يوتيوب"، كما حقق فيديو بعنوان "آخر لقاء جمع بين منسي وعشماوي في القوات المسلحة" أكثر من 6800 ألف مشاهدة.
يشار إلى أن الأحداث تسارعت فى الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، حيث كلف قائد قوات الصاعقة - ماجد المصرى - أحمد المنسى وضابط سلاح المظلات إياد نصار، بعملية القبض على التكفيريين والإرهابيين فى مزرعة غرب شمال سيناء، والذين كان لهم يد فى عملية رفح التى راح ضحيتها عدد من الجنود البواسل فى رمضان، والتى اختتمت بها الحلقة الأولى.
واختتمت الحلقة بالاستعدادات لسلاح الصاعقة بقيادة "منسى"، وسلاح المظلات بقيادة "إياد نصار" لركوب الطائرة الحربية والتوجه لمطار العريش لتنفيذ العملية، ويعاونهم الضابط آسر ياسين فى سلاح الجو.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.
ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل
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