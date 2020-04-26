شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة يارا مستاءة من الأوضاع فى لبنان: بالاسم بس بلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة اللبنانية يارا، عن استيائها من الأوضاع فى لبنان، قائلة :" للأسف بالاسم بس بلد"، وذلك على خلفية الأزمات الاقتصادية الحادة، التى يمر بها لبنان.

وقالت يارا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"الله يساعِدنا وينجّينا ويسامحكم على هيك وَضع... للأسف بالإسم بس بَلَد... تعتيييييير".



يارا

وفى سياق آخر انتقد رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، حاكم المصرف المركزى رياض سلامة، مشككا فى أدائه بعد هبوط حاد لليرة، ودعاه إلى أن يوضح للبنانيين اتجاه السياسة.

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وقال دياب إن البلد الذى يعيش أزمة تكبد خسائر إضافية بقيمة 7 مليارات دولار منذ بداية العام وإن السيولة فى النظام المصرفى تنفد، إذ نزحت ودائع لبنانية بقيمة 5.5 مليار دولار فى آخر ثلاثة أشهر.