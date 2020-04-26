شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن جراهام أحدث المنضمين للموسم السادس من مسلسل العصابات Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم الممثل الأنجليزى ستيفن جراهام إلى الموسم السادس من مسلسل Netflix / BBC التلفزيوني Peaky Blinders، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، وكان من المفترض أن يقوم جراهان بـ تصوير مشاهدة، ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب توقف الإنتاج بسبب فيروس كورونا، الذى أدى غلى إيقاف العمل فى قطاع الأعمال الدرامية.

وصرح جراهام قائلا " كان من المفترض أن أبدأ تصوير، Peaky Blinders ولكن تم تعليق ذلك إلى أجل غير مسمى".

وكان قد قرر القائمين على مسلسل العصابات والدراما Peaky Blinders، وقف تصوير الموسم السادس من السلسلة الدرامية الشهيرة، الذي يتم تصويره في مدينة برمنجهام الإنجليزية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والمقرر عرضه بداية العام المقبل عبر الشبكة التلفزيونية BBC.

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وكان الكاتب ستيفن نايت، مؤلف السلسلة الشهيرة قد أعلن عن انتهاء كتابة الموسم السادس من المسلسل شهر يناير الماضي، وفي تصريحاته لشبكة ـ BBC، قال "لقد انتهيت من كتابة السلسلة السادسة، والتي تعد الأفضل حتى الأن"، مضيفاً نحن نقول ذلك دائماً على الأعمال، ولكن الموسم الجديد سيشهد العديد من المفاجآت القوية التي لن يتوقعها عشاق السلسلة.

وانضم المسلسل مؤخراً للقائمة النهائية لأفضل 10 أعمال درامية لعام 2019 عبر موقع IMDB الشهير، ونشرت الصفحة الرسمية صورة للمسلسل من الموسم الأخير عبر مختلف منصات السوشيال ميديا لتوجه الشكر للجمهور من مختلف انحاء العالم، بعدما نجحوا في التصويت للمسلسل على الدخول للقائمة النهائية وتحقيقه تقييم 8.8 عبر الموقع.

وأشارت العديد من التقارير الأجنبية، إلى أن ستيفن نايت، يهدف إلى اضافة شخصية تاريخية جديدة بعد ظهور تشرشل فى المواسم الأولى ومن ثم أوزوالد موسلى التى يؤديها النجم العالمى "سام كلافلن"، وستكون تلك الشخصية هى الزعيم النازى "أدولف هتلر"، وبحسب تصريحات نايت لصحيفة الجارديان البريطانية، فأن مصير تومى شيلبى بعد انتهاء الموسم الأخير وكشف مؤامرته ضد موسلى، أصبح مهدد بشكل كبير، وهو ما سيلجأ إلى تحسينه وتحصين نفسه الموسم القادم، وسيركز على إبرام بعض التحالفات مع شخصيات أكبر من موسلي.

وانتهت أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس بدفن جثمان "ابراما جولد"، وفشل تومى شيلبي فى الانتقام من "موزسلي" الذي نجح فى الإعلان عن حزبه الفاشى الجديد فى إنجلترا، وهو ما سيدور حوله الموسم السادس الجديد المقرر طرحه فى الربع الأول من العام المقبل.